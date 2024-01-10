Фанаты Лацио бросили в игрока Ромы стеклянную бутылку
Бове сильно досталось в римском дерби.
В рамках Кубка Италии сегодня Лацио встречался с Ромой. Победу с минимальным результатом добыли "орлы" (1:0).
На 76-й минуте игры хавбек гостевой команды Эдоардо Бове покидал поле после замены, когда в него фанаты кинули стеклянную бутылку.
Матч был остановлен на некоторое время, но игрок довольно быстро встал на ноги и отправился на скамейку запасных.
Ранее сообщалось, что Рома и Фулхэм сражаются за центрбека Атлетико.
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