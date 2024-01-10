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Футбол

Фанаты Лацио бросили в игрока Ромы стеклянную бутылку

Бове сильно досталось в римском дерби.
Вчера, 22:19
Эдоардо Бове / Getty Images
Эдоардо Бове / Getty Images

В рамках Кубка Италии сегодня Лацио встречался с Ромой. Победу с минимальным результатом добыли "орлы" (1:0).

На 76-й минуте игры хавбек гостевой команды Эдоардо Бове покидал поле после замены, когда в него фанаты кинули стеклянную бутылку.

Матч был остановлен на некоторое время, но игрок довольно быстро встал на ноги и отправился на скамейку запасных.

Ранее сообщалось, что Рома и Фулхэм сражаются за центрбека Атлетико.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома лацио

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