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Бернли - Лутон Таун 1:1: обзор матча и результат игры 12.01.2024

Команда Венсана Компани упустила победу, которая казалась такой реальной.
Вчера, 23:56
Бернли - Лутон Таун / Getty Images
Бернли - Лутон Таун / Getty Images

В пятницу, 12 января, на Терф Мур в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги сошлись новички лиги, которые занимают места в зоне вылета - Бернли и Лутон Таун.

Команды провели очень равный поединок, а потому неудивительно, что он завершился ничейным результатом. При этом футболисты не оставили болельщиков без голов.

Ближе к концу первой половины встречи Зеки Амдуни вывел хозяев поля вперед. Казалось, что команда Венсана Компани выиграет и второй матч сезонного противостояния, но против оказался Карлтон Моррис, сравнявший счет уже в добавленное ко второму тайму время.

В итоге команды завершили матч ничьей, которая пошла на пользу их соперникам. Лутон набрал 16 очков, за счет чего он догнал Эвертон, идущий на 17-м месте. Бернли остался на 19-й строчке, имея в активе 12 баллов.

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Статистика матча Бернли - Лутон Таун 21-го тура АПЛ

Бернли - Лутон Таун 1:1
Голы: Амдуни, 36 - Моррис, 90+3.

Ожидаемые голы (xG): 0,91 - 0,72
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 13 - 14
Удары в створ: 7 - 5
Фолы: 7 - 12

Бернли: Траффорд - Витинью, О'Ши, Аль-Дахиль, Экдаль (Корк, 90+5) - Гудмундссон (Робертс, 74), Браунхилл, Каллен, Одобер (Ларсен, 84) - Фостер, Амдуни (Трезор, 83).

Лутон Таун: Камински - Менги, Ошо, Белл - Огбене, Локонга (Берри, 86), Кларк (Моррис, 74), Даути - Таунсенд (Чонг, 64), Адебайо, Баркли.

Предупреждение: Траффорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бернли АПЛ Лутон Таун

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