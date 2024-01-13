Пропустил четыре прошлые игры: Цыганков в заявке Жироны на матч Ла Лиги

Украинец готов появиться на поле после травмы.

В воскресенье, 14 января, Жирона сыграет с Альмерией в рамках чемпионата Испании. Каталонский клуб объявил заявку на выездной матч.

В списке футболистов, которые смогут принять участие в игре, присутствует украинский вингер Виктор Цыганков. Он пропустил из-за травмы предыдущие 4 матча своей команды.

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В текущем сезоне Цыганков провел 16 матчей, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи.

В турнирной таблице Ла Лиги Жирона лидирует с Реалом, но уступает "сливочным" по дополнительным показателям.

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