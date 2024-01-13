Челси впервые с 2022 года победил в трех матчах АПЛ подряд

В рамках 21 тура чемпионата Англии Челси встретился с Фулхэмом и благодаря голу одержал победу со счетом 1:0 Коула Палмера.

Ранее до этого в АПЛ "синие" победили Кристал Пэлас и Лутон, что позволяет им триумфовать уже в трех матчах подряд в национальном первенстве.

Данного результата лондонцы добиваются впервые с 2022 года. Тогда, в период с 1 по 16 октября, Челси обыграл уже упомянутый Кристал Пэлас, Вулверхэмптон и Астон Виллу.

Также стоит отметить, что с декабря 2023 коллектив Маурисио Почеттино набрал в АПЛ 15 очков, что является вторым результатом за этот период после Ливерпуля, а также почти половиной от общего числа набранных пунктов в этом сезоне.

На данный момент Челси идет на 8 месте в АПЛ, набрав 31 балл за 21 матч.

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