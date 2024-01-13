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Интер работает над подписанием хавбека Наполи

"Нерадзурри" хотят забрать себе игрока, у которого осталось всего полгода по контракту с неаполитанцами.
Вчера, 21:57
Петр Зелински / Getty Images
Петр Зелински / Getty Images

Исполнительный директор Интера Беппе Маротта сообщил, что клуб старается подписать хавбека Наполи Петра Зелински.

Будущим летом завершится контракт 29-летнего поляка с партенопейцами и стороны пока что не спешат продлевать сотрудничество, чем и намерены воспользоваться "змеи".

"Трансферное окно всегда активное, мы внимательно следим за возможностями. Теперь нам дозволено контактировать с игроками, чьи контракты завершатся в июне, и мы хотим быть активными. Но пока что ничего не сделано", - цитирует гендиректора Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Петр Зелински принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Ранее стало известно, что за вингером Шахтера Алексеем Кащуком охотятся два клуба, которые хотят забрать украинца, когда завершится его контракт с "горняками".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи интер Петр Зелински

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