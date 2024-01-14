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Спортдир Баварии рассказал о трансферных планах клуба

Мюнхенцы нацелились на игрока ПСЖ.
Сегодня, 18:19
Норди Мукиэле / Getty Images
Норди Мукиэле / Getty Images

Спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд рассказал, кто является главной целью клуба на нынешнее трансферное окно.

По словам функционера, "красные" считают, что Норди Мукиеле - хорошее усиление для данного состава.

"Норди - игрок, который может играть и правого, и центрального защитника. Он, безусловно, интересен нам".

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При этом Фройнд исключил обмен Мукиеле на Джошуа Киммиха, которым интересуется ПСЖ.

"Я могу только улыбаться по этому поводу. Это совершенно неправдоподобно.

Киммих - очень важный для нас игрок, один из наших ведущих футболистов. Мы сядем и поговорим о его будущем", - сказал Кристоф.

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