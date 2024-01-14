Борнмут отправил одноклубника Забарного в Чемпионшип

Остаток сезона полузащитник проведет в клубе, который еще совсем недавно выступал в АПЛ.

У Ильи Забарного станет на еще одного одноклубника меньше, хоть и временно.

По информации The Athletic, Борнмут позволил Джо Ротуэллу уйти в аренду - оставшуюся часть нынешнего сезона 29-летний хавбек проведет в Саутгемптоне.

В ближайшее время англичанин пройдет медосмотр для своей новой команды. При этом у "святых" не будет опции или обязательства по выкупу контракта игрока.

В нынешнем сезоне Джо Ротуэлл является игроком ротации, несмотря на то, что первые два матча чемпионата Англии он начал в стартовом составе. На его счету один гол в 13 играх (514 минут).

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Ранее стало известно, что Борнмут также согласился отдать в аренду Хамеда Траоре, который постарается помочь Наполи исправить ситуацию в Серии А.

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