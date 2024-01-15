Тен Хаг - о матче с Тоттенхэмом: Я весьма разочарован

Эрик тен Хаг прокомментировал матч против Тоттенхэма.

Напомним, вчера МЮ и "шпоры" не сумели определить сильнейшего, разыграв боевую ничью 2:2.

Наставник манкунианцев признал, что разочарован результатом, ведь его команда дважды вела в счете и дважды пропустила глупые голы.

"Я весьма разочарован. Когда дважды выходишь вперед, но пропускаешь два мяча – это немного расстраивает. Но нужно принимать все как есть.

Отношение команды к делу, ее дух были прекрасны. Мы бились и отдали все силы. Фанаты нас поддерживали, и матч получился увлекательным для всех, не только для тех, кто за МЮ, потому что он проходил в отличном темпе.

В состав возвращаются такие опытные футболисты, как Каземиро, Мартинес, Люк Шоу. Когда они пополнят состав, команда будет сильна", - приводит слова нидерландца BBC.

Ранее также Хави принес извинения фанатам Барселоны.

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