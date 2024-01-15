Мюллер: Холанд великолепен, но Кейн - лучший форвард в мире

Полузащитник очень рад, что англичанин присоединился к его команде.

В недавнем матче против Хоффенхайма (3:0) Харри Кейн отметился голом, который стал для него 22-м в 16-ти сыгранных турах Бундеслиги нынешнего сезона.

Таким образом 30-летний англичанин повторил рекорд Роберта Левандовски, за что заслужил похвалу от играющей легенды клуба Томаса Мюллера.

"Эрлинг Холанд, конечно же, великолепный нападающий, но он и Харри Кейн - игроки разных типов. Для меня Харри - на вершине нынешних нападающих", - цитирует немца Bayern & Germany.

"Харри - настоящий футболист. Он понимает игру. Во-первых, он знает, где находятся опасные зоны. Во-вторых, он сразу видит, что может сделать другой игрок. В чем его сильные стороны? Он не просто отдает бездумные передачи, за этим всегда есть идея".

"Я не знаю, был ли когда-то игрок, у которого получился бы дебют лучше, чем у Харри. Под этим я имею ввиду не только цифры, но и то влияние, которое он уже оказал на нашу команду. Харри Кейн - игрок, который всегда рядом - и на топовом уровне. Он забивает практически в каждой игре, но даже когда он не забивает, он делает свою работу".

Ранее стало известно, что сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч, направленный на укрепление приверженности борьбе с расизмом и насилием в футболе.

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