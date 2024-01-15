Эмполи объявил об увольнении Андреаццоли и назначении Николы

Как и было объявлено ранее, команда Виктора Коваленко решила сменить главного тренера.

Эмполи на своем официальном сайте объявил о перестановке на тренерском мостике.

Так, Аурелио Андреаццоли покинул команду после череды неудачных результатов, а на его место был назначен Давиде Никола, который подписал контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.

𝑩𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒍𝒂



Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Nicola. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione e domani pomeriggio dirigerà il primo allenamento pic.twitter.com/e5ESVEdMfc — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) January 15, 2024

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Андреаццоли возглавил команду Виктора Коваленко в сентябре 2023 года, сменив на посту Паоло Дзанетти. За это время команда провела 16 матчей (3 победы, 4 ничьи, 9 поражений, разница голов 11:23).

Никола в свою очередь был без работы с февраля 2023 года, когда он был уволен из Салернитаны. За свою карьеру 50-летний итальянец, помимо Салернитаны, руководил такими командами, как Лумеццане, Ливорно, Бари, Кротоне, Удинезе, Дженоа и Торино.

Напомним, что после двадцати сыгранных туров Эмполи занимает предпоследнее место таблицы итальянской Серии А. В следующем туре "синие" сыграют с Монцей. Этот поединок состоится в воскресенье, 21 января.

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