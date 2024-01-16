Исполнительный директор АПЛ высказался о рассмотрении дела о нарушениях правил ФФП Ман Сити

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс высказался о скандалах с нарушениями правил финансового фейр-плей несколькими клубами лиги.

По информации Саймона Стоуна, Мастерс в отчете перед депутатами парламента Великобритании заявил, что организация серьезно относится к своей книге правил и команды, принимающие участия в соревновании, знают, что понесут наказания если что-то нарушат.

Также на слушании была затронута тема Манчестер Сити, который подозревают в нарушении 115 правил финансового фейр-плей. Ричард заявил, что лига установила дату рассмотрения данного дела, однако, он не скажет, когда эта дата наступит.

Функционер настаивает, что дело "горожан" гораздо сложнее, чем проблемы Эвертона и Ноттингем Форрест, поэтому, требуется больше времени, чтобы вынести вердикт.

Напомним, ранее стало известно, что с "ирисок" и "лесников" снимут очки. Для мерсисайдцев это будет уже второе наказание в текущем сезоне.

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