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Лунин стал лучшим голкипером Ла Лиги по нескольким показателям

Украинец завоевывает уважение среди футбольных фанатов.
Сегодня, 15:30
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь Реала Андрей Лунин успешно развивается в чемпионате Испании.

Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на DataMB, украинский футболист лидирует среди всех вратарей Ла Лиги по проценту совершенных сейвов, точности передач и выигранных верховых мячей.

Андрей занимает второе место среди вратарей чемпионата Испании по голам, которые сумел предотвратить. 

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 11 матчах за Реал, в пяти из них он не пропустил ни одного гола, а в общей сложности в его ворота было забито 7 мячей.

Ранее сообщалось, что Андрей выиграл седьмой трофей в Реале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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