Лунин стал лучшим голкипером Ла Лиги по нескольким показателям

Вратарь Реала Андрей Лунин успешно развивается в чемпионате Испании.

Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на DataMB, украинский футболист лидирует среди всех вратарей Ла Лиги по проценту совершенных сейвов, точности передач и выигранных верховых мячей.

Андрей занимает второе место среди вратарей чемпионата Испании по голам, которые сумел предотвратить.

🇺🇦 Andriy Lunin vs La Liga GKs, per 90:



🥇 Save % - 1st

🥇 Pass % - 1st

🥇 Aerial % - 1st

🥈 Prevented goals - 2nd@DataMB_ pic.twitter.com/JYxIXMILOP — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 15, 2024

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 11 матчах за Реал, в пяти из них он не пропустил ни одного гола, а в общей сложности в его ворота было забито 7 мячей.

Ранее сообщалось, что Андрей выиграл седьмой трофей в Реале.

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