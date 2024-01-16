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Милан намерен усилить линию обороны лидером Торино

"Россонери" хотят подписать Буонджорно.
Сегодня, 15:48
Буонджорно / Getty Images
Буонджорно / Getty Images

Милан намерен предложить контракт центральному защитнику Торино Алессандро Буонджорно в зимнее трансферное окно.

По информации Sky Italia, переговоры включают возможный обмен на форварда Лоренцо Коломбо из Монцы, который летом предпочел остаться в аренде, отказавшись от перехода в Аталанту.

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Сумма сделки оценивается в 40 млн евро, и Милан рассматривает включение Коломбо в соглашение с целью снизить стоимость.

В текущем сезоне на счету Буонджорно три гола в 17-ти матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан торино

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