Милан намерен усилить линию обороны лидером Торино
"Россонери" хотят подписать Буонджорно.
Милан намерен предложить контракт центральному защитнику Торино Алессандро Буонджорно в зимнее трансферное окно.
По информации Sky Italia, переговоры включают возможный обмен на форварда Лоренцо Коломбо из Монцы, который летом предпочел остаться в аренде, отказавшись от перехода в Аталанту.
Читай также: Милан намерен подписать испанского таланта
Сумма сделки оценивается в 40 млн евро, и Милан рассматривает включение Коломбо в соглашение с целью снизить стоимость.
В текущем сезоне на счету Буонджорно три гола в 17-ти матчах Серии А.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!