Бавария готова расстаться со своим игроком атаки в случае интереса клубов АПЛ

Бавария готова сохранить форварда Эрика-Максима Шупо-Мотинга. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Мюнхенцы считают, что 34-летний камерунец играет важную роль в составе, поэтому планируют удержать его до конца сезона.

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Однако возможны изменения, если поступит выгодное предложение от клуба АПЛ с финансовой выгодой. Трансфер Шупо-Мотинга в январе считается реальным, учитывая его контракт, действующий до 30 июня.

В текущем сезоне Эрик-Максис провел 15 матчей в Бундеслиге, забив всего два гола.

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