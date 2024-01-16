Бавария готова расстаться со своим игроком атаки в случае интереса клубов АПЛ
Мюнхенцы определились с судьбой сменщика Кейна.
Бавария готова сохранить форварда Эрика-Максима Шупо-Мотинга. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Мюнхенцы считают, что 34-летний камерунец играет важную роль в составе, поэтому планируют удержать его до конца сезона.
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Однако возможны изменения, если поступит выгодное предложение от клуба АПЛ с финансовой выгодой. Трансфер Шупо-Мотинга в январе считается реальным, учитывая его контракт, действующий до 30 июня.
В текущем сезоне Эрик-Максис провел 15 матчей в Бундеслиге, забив всего два гола.
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