Лестер испытывает трудности с подписанием хавбека Интера

Лестеру придется расстаться с Гарри Сутаром и Деннисом Пратом для подписания полузащитника Интера Стефано Сенси.

По информации журналиста Николы Скиры, без этих двух продаж клуб не впишется в правилаа финансового фэйр-плей, что мешает завершить сделку с итальянцем.

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Сумма трансфера может составить от 1 до 2 миллионов евро, в зависимости от успехов Лестера в Чемпионшипе.

В текущем сезоне на счету 28-летнего итальянца всего три матча в рамках Серии А.

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