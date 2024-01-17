Лестер испытывает трудности с подписанием хавбека Интера
"Лисам" придется продать сразу двоих игроков ради Сенси.
Лестеру придется расстаться с Гарри Сутаром и Деннисом Пратом для подписания полузащитника Интера Стефано Сенси.
По информации журналиста Николы Скиры, без этих двух продаж клуб не впишется в правилаа финансового фэйр-плей, что мешает завершить сделку с итальянцем.
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Сумма трансфера может составить от 1 до 2 миллионов евро, в зависимости от успехов Лестера в Чемпионшипе.
В текущем сезоне на счету 28-летнего итальянца всего три матча в рамках Серии А.
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