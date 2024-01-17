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Лестер испытывает трудности с подписанием хавбека Интера

"Лисам" придется продать сразу двоих игроков ради Сенси.
Сегодня, 19:50
Стефано Сенси / Getty Images
Стефано Сенси / Getty Images

Лестеру придется расстаться с Гарри Сутаром и Деннисом Пратом для подписания полузащитника Интера Стефано Сенси.

По информации журналиста Николы Скиры, без этих двух продаж клуб не впишется в правилаа финансового фэйр-плей, что мешает завершить сделку с итальянцем.

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Сумма трансфера может составить от 1 до 2 миллионов евро, в зависимости от успехов Лестера в  Чемпионшипе.

В текущем сезоне на счету 28-летнего итальянца всего три матча в рамках Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер интер Стефано Сенси

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