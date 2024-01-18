iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Джеррард останется в Саудовской Аравии еще на два года

Тренер продлит контракт с Аль-Иттифаком.
Сегодня, 13:52
Стивен Джеррард / Getty Images
Стивен Джеррард / Getty Images

Стивен Джеррард решил продлить контракт с Аль-Иттифаком, пишет The Athletic.

Клуб и специалист пришли к единому мнению, и вскоре должны подписать новое соглашение.

Джеррард возглавил саудовский клуб в июле 2023 года, а теперь должен продлить с ним контракт до 2027 года. На протяжении этого периода Аль-Иттифак будет поддерживать специалиста.

Под руководством англичанина клуб в этом сезоне набрал 25 очков и занимает лишь восьмое место в чемпионате.

Ранее также сообщалось, почему катарский шейх не смог купить МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стивен Джеррард

Статьи по теме

Аль-Иттифак определился с судьбой Джеррарда Аль-Иттифак определился с судьбой Джеррарда
Джеррард высказался о трансферной политике саудовского клуба, который он тренирует Джеррард высказался о трансферной политике саудовского клуба, который он тренирует
Джеррард удивил своим образом, празднуя Национальный день Саудовской Аравии Джеррард удивил своим образом, празднуя Национальный день Саудовской Аравии
Салах установил очередное достижение в АПЛ Салах установил очередное достижение в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа16:25
Мюллер: Сегодняшний футбол иногда слишком мягок для меня
Олимпийские виды15:49
В МОК заявили, что будут строго проверять спортсменов на соответствие нейтральному статусу
Европа15:20
Ньюкасл подыскивает замену своему лидеру
Биатлон14:56
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Италии
Европа14:55
Стали известны причины увольнения Моуринью из Ромы
Украина14:45
Бывший футболист Динамо впервые стал отцом
Европа14:18
Барселона хочет бесплатно арендовать хавбека Сити
Теннис14:15
Впервые в истории сразу четыре украинки сыграют в третьем круге Большого шлема
Европа13:52
Джеррард останется в Саудовской Аравии еще на два года
Теннис13:50
Australian Open-2024: Свитолина, Ястремская и Молчанов прошли дальше, Киченок вылетела с парного разряда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK