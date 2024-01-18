Джеррард останется в Саудовской Аравии еще на два года

Стивен Джеррард решил продлить контракт с Аль-Иттифаком, пишет The Athletic.

Клуб и специалист пришли к единому мнению, и вскоре должны подписать новое соглашение.

Джеррард возглавил саудовский клуб в июле 2023 года, а теперь должен продлить с ним контракт до 2027 года. На протяжении этого периода Аль-Иттифак будет поддерживать специалиста.

Под руководством англичанина клуб в этом сезоне набрал 25 очков и занимает лишь восьмое место в чемпионате.

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