Новичок Шахтера: Хочу войти в историю клуба

Новичок донецкого Шахтера Кевин дал свое первое интервью после перехода в команду.

Бразильский вингер рассказал о своих целях в стане "горняков". По словам игрока, он хочет войти в историю клуба.

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"Я был очень взволнован, когда узнал, что мной интересуется Шахтер. Это клуб с большой историей, через который прошло много бразильских футболистов. Надеюсь, что я также смогу оставить свой след в истории этого клуба.

До принятия решения о переходе общался как с нынешними, так и с бывшими футболистами Шахтера. Из нынешних игроков говорил с Эгиналдо, а из бывших - с Луисом Адриано.

Они мне сказали, что это большой клуб с большой историей. А еще - что я могу сюда приехать, показать свою работу и также вписать свое имя в историю.

Я наблюдал за выступлениями Шахтера в Лиге чемпионов. Надеюсь, что смогу быстро адаптироваться и помочь команде своим трудом - голами и ассистами.

Мои сильные качества - это скорость, дриблинг, мгновенное принятие решений на поле и хороший удар.", - сказал футболист.



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