Суверенный фонд Саудовской Аравии может купить еще один именитый клуб

Теперь очередь дошла до Милана.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) может приобрести контрольныйц пакет акций Милана, пишет Radio Rossonera.

Нефтяная компания Aramco хочет выкупить у RedBird Capital контрольный пакет акций итальянского клуба за 1.6 млрд евро. Это может случиться еще до конца текущего сезона.

При этом, издание отмечает, что Джерри Кардинале не очень заинтересован в сделке, однако журналисты отметили интересный факт.

Два месяца назад для переговоров представители "россонери" летали в Саудовскую Аравию, теперь же наоборот саудовцы прилетели в Италию.

Ранее также сообщалось, что в финале Суперкубка Италии с Наполи сыграет Интер.

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