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Суверенный фонд Саудовской Аравии может купить еще один именитый клуб

Теперь очередь дошла до Милана.
Сегодня, 00:17
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) может приобрести контрольныйц пакет акций Милана, пишет Radio Rossonera.

Нефтяная компания Aramco хочет выкупить у RedBird Capital контрольный пакет акций итальянского клуба за 1.6 млрд евро. Это может случиться еще до конца текущего сезона.

При этом, издание отмечает, что Джерри Кардинале не очень заинтересован в сделке, однако журналисты отметили интересный факт.

Два месяца назад для переговоров представители "россонери" летали в Саудовскую Аравию, теперь же наоборот саудовцы прилетели в Италию.

Ранее также сообщалось, что в финале Суперкубка Италии с Наполи сыграет Интер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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