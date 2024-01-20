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Кельн - Боруссия Дортмунд 0:4: обзор матча и результат игры 20.01.2024

"Шмели" добыли очередную победу.
Сегодня, 18:53
Кельн - Боруссия / Getty Images
Кельн - Боруссия / Getty Images

В субботу, 20 января, в рамках 18-го тура Бундеслиги Кельн принимал Боруссию Дортмунд. Матч завершился победой гостей со счетом 4:0.

В первом тайме отличился лишь нападающий Дониэл Мален. Нидерландец вывел свою команду вперед на 12-й минуте.

Источник: Getty Images

Во второй половине игры "шмели" решили оформить разгром на соперником. Сначала пенальти реализовал Никлас Фуллькруг, а позднее все тот же Мален довел свет до неприличного.

Поставил точку в данной игре Юссуфа Мукоко, отличившись на 90+2 минуте.

Статистика матча Кельн - Боруссия Дортмунд 18-го тура Бундеслиги 

Кельн - Боруссия Дортмунд 0:4
Голы: Мален, 12, 61, Фуллькруг, 58 пенальти, Мукоко, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 1.22 - 3.08
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 16 - 11
Удары в створ: 5 - 7
Фолы: 16 - 7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига кельн Боруссия Дортмунд

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