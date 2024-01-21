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Удинезе - Милан 2:3: обзор матча и результат игры 20.01.2024

"Россонери" добыли зрелищные три очка.
Сегодня, 00:10
ФК Милан / Getty Images
ФК Милан / Getty Images

В субботу, 20 января, в рамках 21-го тура Серии А Удинезе принимал Милан. Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

Команды сумели в первой половине игры обменяться голами, оставив на вторые 45 минут настоящую интригу и драму.

Флориан Товен вывел своим голом Удинезе вперед, после чего хозяева ушли в глухую оборону, заставив "россонери" бросить все силы и игроков в атаку.

Расплата за столь прагматичную игру не заставила себя долго ждать, ведь на 83-й минуте Лука Йович возобновил паритет, а Ноа Окафор на 93-й уже вывел свою команду вперед, забив решающий мяч.

Статистика матча Удинезе - Милан 21-го тура Серии А 

Удинезе - Милан 2:3
Голы: Самарджич, 42, Товен, 62 - Лофтус-Чик, 31, Йович, 83, Окафор, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 0.48 - 2.70
Владение мячом: 27% - 73%
Удары: 11 - 15
Удары в створ: 6 - 7
Фолы: 12 - 9

Удинезе: Окойе, Эбоселе (Эхизибуэ, 60), Перес, Жоау Феррейра, Кристенсен, Камара (Саррага, 84), Перейра (Товен, 46), Уолас, Ловрич, Самарджич (Пайеро, 60), Лукка (Саксесс, 76).

Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 75), Кьер, Габбия, Эрнандес, Лофтус-Чик, Адли, Рейндерс (Окафор, 68), Пулишич (Йович, 75), Рафаэл Леау (Муса, 90), Жиру.

Предупреждения: Камара (45), Эбоселе (52), Товен (56), Уолас (65), Лукка (71), Жоау Феррейра (78), Эрнандес (88).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан удинезе Серия А

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