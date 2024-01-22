Форвард Баварии открыт к переходу в Манчестер Юнайтед

Клубы ведут переговоры об аренде футболиста, который хочет получать больше игрового времени.

Нападающий Баварии Эрик Максим Чупо-Мотинг готов перейти в Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Manchester Evening News, манкунианцы ведут переговоры с "ротен" об аренде 34-летнего камерунца, который открыт к переезду на Туманный Альбион.

По информации источника, желание игрока сменить обстановку вызвано тем фактом, что он лишь пять раз в этом сезоне появился в стартовом составе мюнхенского клуба.

Бавария может отказаться от сделки, так как ей нравится, какое влияние оказывает футболист, выходя со скамейки запасных. Однако если же стороны все же договорятся об аренде, немцы запросят небольшую сумму за нее.

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В нынешнем сезоне Эрик Максим Чупо-Мотинг забил три гола в 21 матче Баварии во всех турнирах, отыграв в общей сложности 528 минут.

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