Тухель: Никто не верит, что Бавария хорошо тренируется

Главный тренер Баварии Томас Тухель высказался о поражении в матче против Вердера (0:1).

"Я уже устал говорить, что Бавария хорошо тренируется - в это уже никто не верит. Надо спросить у игроков. Мы сыграли неадекватно. Заслуженное поражение", - сказал Тухель в интервью DAZN.

Напомним, после вчерашнего поражения отставание Баварии от лидирующего Байера составляет 7 очков, при этом, у мюнхенцев еще есть матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Бавария может усилить защиту центрбэком, который принадлежит Реалу.

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