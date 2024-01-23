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Тухель: Бавария находится ниже, чем мы ожидали

Наставник мюнхенцев признал, что ему нужно улучшить результаты команды.
Сегодня, 13:53
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Наставник мюнхенской Баварии Томас Тухель высказался о текущем положении клуба.

Немецкий специалист признал, что его команда находится ниже, чем сама от себя ожидала.

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"Мы можем добиться гораздо большего. Есть много возможностей для совершенствования. Объяснение в плане страсти, борьбы и энтузиазма остается прежним.

Это не тот случай, когда нужно просто щелкнуть выключателем. Это нелегко. Мы прекрасно понимаем, в каком состоянии находится игра. Это наша работа и моя обязанность - влиять на нее. На самом деле мы настроены очень позитивно, но в матчах мы не оправдываем наших ожиданий. Мы будем продолжать требовать, пока это не сработает, и мы готовы показать желание, которое зажжет и болельщиков. Мы находимся ниже, чем мы ожидали.", - заявил Тухель.

Напомним, что Бавария идет на втором месте в Бундеслиге, отставая от Байера уже на 7 очков, хотя у "красных" все еще есть матч в запасе и очная встреча с леверкузенцами во втором круге.

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