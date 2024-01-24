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Довбик претендует на звание игрока месяца в Ла Лиги

Украинец вновь может получить награду.
Сегодня, 15:25
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Ла Лига представила номинантов на звание лучшего игрока по итогам января.

В список также вошел нападающий Жироны Артем Довбик. На награду также претендуют Ферран Торрес (Барселона), Иско (Бетис), Кириан Родригес (Лас-Пальмас), Дани Карвахаль (Реал).

Напомним, в январе Довбик отличился тремя голами и одним ассистом.

Ранее Довбик оценил свой хет-трик в ворота Севильи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Жирона артем довбик

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