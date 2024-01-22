Довбик оценил свой хет-трик в ворота Севильи

Украинец принес победу своей команде в Ла Лиге.

В воскресенье, 21 января, Жирона на своем поле разгромила Севилью (5:1). Главным героем встречи стал украинец Артем Довбик, который оформил хет-трик.

После поединка нападающий опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги встречи.

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"Фантастическая игра на Монтильиви прошлой ночью. Благодарны за поддержку трибун, мы взяли важные 3 очка для нашей команды. Браво", - написал Артем.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Жирона - Севилья.

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