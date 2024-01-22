iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик оценил свой хет-трик в ворота Севильи

Украинец принес победу своей команде в Ла Лиге.
Сегодня, 11:31
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В воскресенье, 21 января, Жирона на своем поле разгромила Севилью (5:1). Главным героем встречи стал украинец Артем Довбик, который оформил хет-трик.

После поединка нападающий опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги встречи.

Читай также: Довбик – это что-то просто безумное: писавшие о выступлении украинцев из Жироны фанаты и Мудрик

"Фантастическая игра на Монтильиви прошлой ночью. Благодарны за поддержку трибун, мы взяли важные 3 очка для нашей команды. Браво", - написал Артем.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Жирона - Севилья.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона артем довбик

Статьи по теме

Довбик – это что-то просто безумное: писавшие о выступлении украинцев из Жироны фанаты и Мудрик Довбик – это что-то просто безумное: писавшие о выступлении украинцев из Жироны фанаты и Мудрик
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
WhoScored и SofaScore назвали Довбика лучшим игроком матча Жирона - Севилья WhoScored и SofaScore назвали Довбика лучшим игроком матча Жирона - Севилья
BLAST Premier Spring Groups: G2 - NiP, Natus Vincere - Complexity BLAST Premier Spring Groups: G2 - NiP, Natus Vincere - Complexity
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Киберспорт12:31
BLAST Premier Spring Groups: G2 - NiP, Natus Vincere - Complexity
Европа12:27
"Призрачный клуб, игроки без яиц": фанаты Ромы поддержали Моуриньо в первой игре после его увольнения
Бокс12:00
Далакян и претендент на титул провели битву взглядов
Украина11:36
Трансферы УПЛ: ЛНЗ подписал вратаря из грузинского чемпионата, Шахтер отпустил эквадорца в Сербию
Европа11:31
Довбик оценил свой хет-трик в ворота Севильи
Европа11:08
Лунин оценил пропущенный гол Кепы на первой минуты в матче с Альмерией
Европа11:02
Тоттенхэм не продал своего защитника команде Роналду
Теннис10:47
Australian Open (ATP): второй игровой день 1/8 финала
Теннис10:43
Australian Open-2024: три украинки сыграют в 1/4 финала
Европа10:38
Ньюкасл уверен, что Триппьер и Уилсон не будут проданы этой зимой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK