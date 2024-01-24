Бавария - Унион: обзор и результат матча чемпионата Германии

Коллектив Томаса Тухеля продолжает испытывать трудности, но результат в этот раз добыть удалось.

В рамках перенесенного матча 13-го тура чемпионата Германии Бавария встретилась с Унионом.

С первых минут мюнхенцы начали активно действовать на половине поля соперника. На 6 и 7 минутах соответственно оба центральных защитника в лице Дайо Упамекано и Маттейса де Лигта могли открывать счет, но с их ударами справился Фредерик Реннов.

Следующий момент возник на 23 минуте, однако Кингсли Коман не смог его реализовать. Счет не открыли и Джамал Мусиала и Лерой Сане уже в компенсированное к первому тайму время.

То, что не удалось сделать в первом тайме - удалось сразу в начале второго. Рафаэль Геррейру открыл счет в первой же атаке после возобновления игры.

Спустя еще 10 минут "красные" могли удваивать преимущество, но гол Харри Кейна был отменен из-за положения вне игры.

Впрочем, Баварии все равно удалось победить в данном матче не смотря на то, что победа была не такой уверенной, как им хотелось бы и как они заслуживали.

Статистика матча чемпионата Германии Бавария - Унион

Бавария - Унион 1:0

Гол: Геррейру, 46

xG: 2.83 - 0.51

Удары: 24 - 4

Удары в створ: 10 - 1

Владение мячом: 69% - 31%

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