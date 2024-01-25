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"Желаем удачи": Милан поздравил Шевченко с назначением на должность президента УАФ

Итальянцы не забывают о человека, который оставил заметный след в истории клуба.
Сегодня, 15:36
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

В четверг, 25 января, во время заседания XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко был избран новым президентом организации.

Мимо данного события не мог пройти Милан - клуб, в котором 47-летний украинец провел свои лучшие и самые успешные годы игровой карьеры.

"Россонери" в социальных сетях поздравили Шевченко, написав: "Поздравляем и желаем удачи Андрею Шевченко, которого избрали президентом Украинской ассоциации футбола".

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Напомним, что Андрей Шевченко провел в Милане восемь лет. Летом 1999 года итальянцы приобрели форварда Динамо за практически 24 миллиона евро.

Спустя семь сезонов он был продан в Челси, который выложил за игрока 43,9 миллиона. Однако через два сезона он отправился обратно в Милан на правах годичной аренды.

В составе "красно-черных" Шевченко по разу выиграл чемпионат, кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2004 году он стал обладателем Золотого мяча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Андрей Шевченко уаф

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