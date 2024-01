"Желаем удачи": Милан поздравил Шевченко с назначением на должность президента УАФ

В четверг, 25 января, во время заседания XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко был избран новым президентом организации.

Мимо данного события не мог пройти Милан - клуб, в котором 47-летний украинец провел свои лучшие и самые успешные годы игровой карьеры.

"Россонери" в социальных сетях поздравили Шевченко, написав: "Поздравляем и желаем удачи Андрею Шевченко, которого избрали президентом Украинской ассоциации футбола".

Congratulations and the best of luck to Andriy Shevchenko who has been elected president of the Ukrainian Association of Football! 🇺🇦



Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Andriy Shevchenko, nuovo Presidente della Federcalcio Ucraina. In bocca al lupo Sheva! 🇺🇦… pic.twitter.com/6JM0oua7wq