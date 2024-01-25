Рекордсмен по количеству матчей за одну из европейских сборных завершил карьеру

Экс-футболист Саутгемптона, Рейнджерс и сборной Северной Ирландии Стивен Дэвис завершил игровую карьеру.

По словам 39-летнего бывшего полузащитника, решение было принято из-за травмы крестообразных связок и его возраста.

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"Четыре недели назад я провел несколько тестов и понял, что мне еще немного осталось. Мне кажется, что время пришло, и я чувствую себя комфортно.

Это было невероятное путешествие - попасть в два европейских финала, выиграть трофеи, которые я завоевал, разделить эти моменты с болельщиками, побыть в раздевалке с семьей после игр.

Это особенный футбольный клуб, и само собой разумеется, что я буду скучать по нему, но я провел здесь невероятное время.

Это странное чувство, но, учитывая характер травмы и мой возраст, я все время думал об этом", - сказал он.

Стоит отметить, что Дэвис является рекордсменом Северной Ирландии по количеству матчей. В национальной команде он провел 140 игр, забив 12 голов.

Cвой последний матч в профессиональной карьере Стивен провел еще в декабре 2022 года.

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