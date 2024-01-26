Бавария достигла договоренности о подписании лидера турецкого гранда

Мюнхенская Бавария наконец достигнет своей главной цели в зимнее трансферное окно.

"Красные" усилят позицию правого защитника 23-летним французом Сашей Бойи. Футболист перейдет в стан немецкого гранда из Галатасарая.

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Трансфер Бойи обойдется Баварии в 30 млн евро + бонусы. Финансовые детали личного контракта Саши остаются неизвестными.

Ожидается, что футболист завтра, 27 января, прилетит в Мюнхен, чтобы пройти медосмотр для своей будущей команды.

В текущем сезоне на счету француза 31 матч во всех турнирах, в которых он отдал 2 результативные передачи.

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