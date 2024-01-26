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Клопп рассказал, будет ли он участвовать в поиске своего преемника в Ливерпуле

Немец считает, что клуб не нуждается в "советах старика".
Сегодня, 17:39
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Пока еще действующий наставник мерсисайдского Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, будет ли он принимать участие в поиске своего преемника.

По словам немецкого специалиста, руководство клуба способно справиться с данной задачей без "советов старика".

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"Меньше всего им нужен совет старика, который говорит: "Возьми его или еще кого-нибудь".

Я желаю будущему этого клуба всего самого-самого лучшего, но сейчас я все еще здесь", - сказал главный тренер "красных".

Напомним, ранее Клопп объявил о своем решении покинуть Ливерпуль в конце сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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