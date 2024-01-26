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ЛеБрон высказался об уходе Клоппа из Ливерпуля

Один из совладельцев Ливерпуля и легендарный баскетболист поблагодарил немца за все что он сделал для клуба.
Сегодня, 20:15

Легендарный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс прокомментировал уход Юргена Клоппа из Ливерпуля.

Американец заявил, что немецкий специалист никогда не будет забыт болельщиками мерсисайдцев.

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"Cпасибо за все и даже больше!!! Вы чертовски хороший менеджер, и вы никогда не будете забыты и, что более важно, вы никогда не будете идти один!!! (You will never walk alone - название гимна Ливерпуля - прим.) "Красные" будут скучать по вам!", - написал ЛеБрон в своем Twitter-аккаунте.

Отметим, что Джеймс является одним из самых известных болельщиков английского клуба и одним из совладельцев клуба. Спортсмену принадлежит 2% акций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Юрген Клопп

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