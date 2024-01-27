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Барселона - Вильярреал 3:5 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 27.01.2024

Встреча команд Хави и Марселино стала самым настоящим украшением нынешнего сезона.
Вчера, 22:46
Барселона - Вильярреал / Getty Images
Барселона - Вильярреал / Getty Images

В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч, в котором сошлись Барселона и Вильярреал.

В первом тайме болельщики увидели только один гол в исполнении Жерара Морено. Зато во втором тайме команды вполне компенсировали нехватку голов сразу семью результативными ударами.

Сначала гости удвоили преимущество за счет гола воспитанника каталонцев Ильяса Ахомаша. Однако затем "сине-гранатовые" устроили камбек за 11 минут: голами отличились Илкай Гюндоган, Педри и Эрик Байи, рукой замкнувший подачу со штрафного.

Но и на этом парад голов не закончился. За шесть минут до конца основного времени Гонсало Гедеш восстановил паритет, а уже в добавленное время Алексендер Серлот и Хосе Луис Моралес вырвали для Вильярреала победу.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Вильярреал в двадцать втором туре Ла Лиги:

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Барселона - Вильярреал 3:5
Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Байи, 71 (аг) - Ж. Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+9, Моралес, 90+11.

Ожидаемые голы (xG): 1,96 - 2,01
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 22 - 9
Удары в створ: 10 - 6
Фолы: 8 - 13

Барселона: Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен (Кубарси, 46), Форт (Канселу, 46) - Гюндоган - Ромеу (Педри, 46), де Йонг - Ямал, Левандовски (Роке, 77), Феликс (Торрес, 58).

Вильярреал: Йоргенсен - Кико (Москера, 78), Байи, Куэнка, А. Морено (Манди, 71) - Ахомаш (Гедеш, 58), Комесанья, Коклен, Баэна (Капу, 71) - Ж. Морено (Моралес, 78), Серлот.

Предупреждения: Ромеу, Левандовски, Араухо - Баэна, Байи, Москера, Куэнка.

ИсточникMEGOGO

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона вильярреал Ла Лига

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