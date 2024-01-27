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Хави установил антирекорд по количеству поражений

Испанец проиграл 26 матчей у руля каталонцев.
Вчера, 22:37
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

В субботу, 27 января, Барселона в сумасшедшей перестрелке уступила Вильярреалу, что позволило Хави установить антирекорд.

У руля каталонского клуба испанец проиграл 26 игр и вышел на первое место по количеству поражений среди испанских тренеров в истории Барселоны.

Матч против Вильяяреала был 26-м пораженим Хави на посту главного тренера Барселоны в 122 матчах (21,3%).

Предыдущий антирекорд принадлежал Хуану Хосе Ногесе, который во главе Барсы проиграл 25 матчей из 85 (29,4%).

Ранее также сообщалось, что у Ливерпуля появился еще один вариант на место Юргена Клоппа.

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