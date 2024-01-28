Клуб второго английского дивизиона подпишет хавбека лидера Серии А

Английский Лестер усилит линию полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "лисы" подпишут Стефано Сенси из Интера. Пока речь идет об аренде до конца текущего сезона, но трансфер станет полноценным, если коллектив Энцо Марески выйдет в АПЛ.

За аренду клуб второго английского дивизиона заплатит 500 тысяч евро, а за предстоящий переход на полноценной основе еще 2 млн евро.

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Стоит отметить, что Лестер идет на первом месте в Чемпионшипе, оторвавшись от зоны плей-офф за выход в АПЛ на 8 очков и на 23 очка от седьмого места, которое никак не дает бороться за попадание в элиту.

Что касается Сенси, то 28-летний итальянец в текущем сезоне провел всего 4 матча, наиграв в сумме 65 минут и не отметившись результативными действиями.

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