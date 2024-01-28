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Мудрик поблагодарил Синнера за победу над "нейтральным" россиянином в финале Australian Open

Украинец смотрел матч в прямом эфире.
Сегодня, 15:59
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках финала Australian Open итальянец Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева, выступавшего в статусе нейтрального спортсмена.

За победой представителя Италии в турнире серии Большого Шлема в прямом эфире наблюдал Михаил Мудрик, чем он поделился в своем Instagram.

Вингер Челси поблагодарил теннисиста за то, что он обыграл спортсмена из страны-террориста.

"Большое спасибо", - написал Мудрик в Instagram Stories.

Напомним, ранее сообщалось, что Синнер стал самым молодым победителем Australian Open c 2008 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик Янник Синнер

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