iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард Интера обошел клубную легенду по результативности

Лаутаро Мартинес вписал свое имя в историю клуба.
Вчера, 22:39
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Лаутаро Мартинес продолжает много забивать за Интер.

У аргентинца пять голов в пяти матчах в этом году, а всего 21 гол в 27 матчах текущего сезона.

Всего Лаутаро уже забил за Интер 124 мяча, и теперь он занимает чистое девятое место среди бомбардиров клуба, сместив Кристиана Виери на десятое место.

Однако до абсолютного клубного рекорда Мартинесу еще очень далеко. Больше всего голов за "нерадзурри" забил Джузеппе Меацца (287 мячей).

Ранее также сообщалось, что Рома может подписать экс-защитника Ман Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лаутаро Мартинес

Статьи по теме

"Лишь вопрос времени": капитан Интера переподпишет контракт со "змеями" "Лишь вопрос времени": капитан Интера переподпишет контракт со "змеями"
Интер потерял двух ключевых игроков из-за повреждений Интер потерял двух ключевых игроков из-за повреждений
Интер близок к продлению контракта со своим главным бомбардиром Интер близок к продлению контракта со своим главным бомбардиром
Директор Интера рассказал, что лидер команды мог оказаться в испанском топ-клубе Директор Интера рассказал, что лидер команды мог оказаться в испанском топ-клубе
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа00:05
Атлетико легко разобрался с Валенсией Яремчука на своем поле
Вчера, 23:46
Европа23:46
Лаутаро снова приносит Интеру непростую победу
Европа23:07
Тен Хаг: Ньюпорт создал моменты из ничего
Европа22:55
Наставник Довбика и Цыганкова ответил на слухи о возможной работе в Барселоне
Европа22:39
Форвард Интера обошел клубную легенду по результативности
Европа22:22
Тренер Жироны: Мы не на уровне Реала
Европа22:14
Капитан Барселоны покинет клуб вместе с главным тренером
Европа21:56
Рома близка к подписанию экс-защитника Манчестер Сити
Европа21:45
В матче Бундеслиги болельщик занял место арбитра
Киберспорт21:36
BLAST Premier Spring Groups: Astralis и G2 прошли плей-офф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK