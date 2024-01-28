Форвард Интера обошел клубную легенду по результативности

Лаутаро Мартинес вписал свое имя в историю клуба.

Лаутаро Мартинес продолжает много забивать за Интер.

У аргентинца пять голов в пяти матчах в этом году, а всего 21 гол в 27 матчах текущего сезона.

Всего Лаутаро уже забил за Интер 124 мяча, и теперь он занимает чистое девятое место среди бомбардиров клуба, сместив Кристиана Виери на десятое место.

Однако до абсолютного клубного рекорда Мартинесу еще очень далеко. Больше всего голов за "нерадзурри" забил Джузеппе Меацца (287 мячей).

Ранее также сообщалось, что Рома может подписать экс-защитника Ман Сити.

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