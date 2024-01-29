Артета не собирается уходить из Арсенала

Микель Артета не намерен уходить из Арсенала, пишет Sky Sports.

Ранее появилась информация, что испанский специалист рассказал своеему окружению, что хочет уйти из Арсенала.

Якобы Артета хотел договориться с "канонирами" о расторжении соглашения, чтобы попытаться возглавить Барселону.

Однако Sky Sports опроверг эту информацию, издание утверждает, что испанец не намерен менять Арсенал на каталонский клуб.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль решил, каким образом попробует заменить Клоппа.

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