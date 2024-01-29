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Артета не собирается уходить из Арсенала

Авторитетное издание опровергло слухи.
Сегодня, 00:47
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Микель Артета не намерен уходить из Арсенала, пишет Sky Sports.

Ранее появилась информация, что испанский специалист рассказал своеему окружению, что хочет уйти из Арсенала.

Якобы Артета хотел договориться с "канонирами" о расторжении соглашения, чтобы попытаться возглавить Барселону.

Однако Sky Sports опроверг эту информацию, издание утверждает, что испанец не намерен менять Арсенал на каталонский клуб.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль решил, каким образом попробует заменить Клоппа.

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