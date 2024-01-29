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Рамос обошел Месси по одному из показателей в Ла Лиге

Аргентинец уже вряд ли сможет догнать легенду местного футбола.
Сегодня, 09:21
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Защитник Севильи Серхио Рамос принял участие в матче против Осасуны (1:1), благодаря чему попал в список игрок, которые провели больше всего матчей в Ла Лиге.

Для испанца эта игра стала 521-й, благодаря чему он обошел по данному показателю экс-нападающего Барселоны Лионеля Месси (520).

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При этом, первую строчку по наибольшему числу сыгранных матчей делят Андони Субисаррета и Хоакин (622).

В текущем сезоне на счету 37-летнего Рамоса один гол в 13-и играх местного чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Серхио Рамос Ла Лига

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