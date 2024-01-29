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Облак провел 200-й "сухой" матч в составе Атлетико

Словенец оставляет свои ворота "на замке" практически в каждом втором матче.
Сегодня, 09:54
Ян Облак / Getty Images
Ян Облак / Getty Images

Мадридский Атлетико не испытал проблем с Валенсией, обыграв команду Романа Яремчука со счетом 2:0 в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги.

Голами в составе "матрасников" отличились Самуэль Лино и Мемфис Депай. Однако внимания заслуживает другой персонаж.

Как сообщает Opta, для Яна Облака матч против "летучих мышей" стал 200-м в футболке Атлетико, в котором он не пропустил. Это произошло в его 423-й игре за команду Диего Симеоне.

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Напомним, что Ян Облак присоединился к Атлетико летом 2014 года, перейдя из лиссабонской Бенфики за 16 миллионов евро.

В составе "кольчонерос" 31-летний словенец по одному разу выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

На данный момент Атлетико занимает третье место чемпионата Испании, заработав 44 очка после 21 сыгранного тура.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Ян Облак

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