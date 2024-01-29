Облак провел 200-й "сухой" матч в составе Атлетико

Словенец оставляет свои ворота "на замке" практически в каждом втором матче.

Мадридский Атлетико не испытал проблем с Валенсией, обыграв команду Романа Яремчука со счетом 2:0 в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги.

Голами в составе "матрасников" отличились Самуэль Лино и Мемфис Депай. Однако внимания заслуживает другой персонаж.

Как сообщает Opta, для Яна Облака матч против "летучих мышей" стал 200-м в футболке Атлетико, в котором он не пропустил. Это произошло в его 423-й игре за команду Диего Симеоне.

200 - @oblakjan 🇸🇮 has achieved, against #Valencia, his 200th clean sheet for @atletienglish in all competitions (423 games in total). Spider. pic.twitter.com/JaHXg3WEBN — OptaJose (@OptaJose) January 28, 2024

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Напомним, что Ян Облак присоединился к Атлетико летом 2014 года, перейдя из лиссабонской Бенфики за 16 миллионов евро.

В составе "кольчонерос" 31-летний словенец по одному разу выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

На данный момент Атлетико занимает третье место чемпионата Испании, заработав 44 очка после 21 сыгранного тура.

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