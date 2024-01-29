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Ван Дейк - о своем будущем в Ливерпуле: Это большой вопрос. Я не знаю

Клубу предстоят большие изменения.
Сегодня, 18:28
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Вирджил ван Дейк пока не знает, как будет складываться его карьера после ухода Клоппа.

Напомним, немецкий специалист покинет Ливерпуль по завершении сезона вместе со всем своим штабом.

Вн Дейк признал, что ему очень интересно посмотреть на дальнейшую трансформацию клуба, однако загадывать на перед он не будет.

– Видите ли вы себя частью новой эры?

– Это большой вопрос. Я не знаю.

– У вас до конца контракта осталось 18 месяцев.

– Это верно, вы хорошо считаете. Слушайте, я не знаю. Клубу предстоит большая работа, это хорошо известно. Надо найти замену не только тренеру, но и штабу, многое изменится. И мне очень интересно, в каком направлении все пойдет.

Когда об этом будет объявлено, посмотрим на ситуацию. Ничего не могу сказать по этому поводу, – отвечал защитник на вопросы The Times.

Ранее также сообщалось, что Ювентус будет пытаться подписать Судакова.

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