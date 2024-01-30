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Байер отправил запрос по хавбеку ПСЖ

Однако вряд ли получится подписать Марко Асенсио.
Сегодня, 00:57
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Байер продолжает усиляться перед второй половиной сезона и уже отправил новый запрос, пишет Патрик Бергер.

Леверкузенский клуб связался с ПСЖ по поводу доступности Марко Асенсио.

Напомним, что испанский игрок только этим летом перешел в Париж свободным агентом, однако уже не прочь снова сменить клуб.

Первоначальные переговоры уже начались, но провернуть сделку будет непросто, так как Байер обладает скромными бюджетами.

Ранее, напомним, сообщалось, что состав PSG Quest примет участие в турнире на болотах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марко Асенсио Байер Леверкузен

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