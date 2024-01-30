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Президент Ла Лиги: Вероятность перехода Мбаппе в Реал более 50%

Хавьер Тебас уверен в том, что француз окажется в стане "сливочных".
Сегодня, 10:26
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о возможном трансфере Килиана Мбаппе в мадридский Реал.

По словам местного функционера, переход француза в стан "сливочных" весьма вероятен, но это всего лишь его личное мнение.

"Вероятность перехода Мбаппе в Реал - высокая, более 50%.

Но это лишь мое личное мнение. Все зависит от клуба, им предстоит сделать решение", - цитирует Тебаса Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе принял окончательное решение по поводу своего будущего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал ПСЖ Килиан Мбаппе Хавьер Тебас

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