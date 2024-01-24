iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе принял окончательное решение о своем будущем - источник

Очередная глава надоевшей истории.
Сегодня, 21:41
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе принял окончательное решение о своем будущем, утверждает Bild.

Немецкое издание утверждает, что француз решил перебраться летом в мадридский Реал, он хочет выиграть Лигу чемпионов.

В данный моент француз обсуждает свой будущий контракт с испанским грандом, и пока стороны далеки от соглашения.

Дело в том, что Мбаппе хочет получать 70 млн евро в год в то время, как Перес намерен платить лишь 35 млн.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ представил четвертый комплект формы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Легендарный тренер предрек борьбу за Золотой мяч между Мбаппе и Беллингемом Легендарный тренер предрек борьбу за Золотой мяч между Мбаппе и Беллингемом
Стали известны условия нового контракта Мбаппе с ПСЖ Стали известны условия нового контракта Мбаппе с ПСЖ
Мбаппе - о своей зарплате: Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю Мбаппе - о своей зарплате: Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю
ПСЖ требует, чтобы Мбаппе быстрее определился со своим будущим ПСЖ требует, чтобы Мбаппе быстрее определился со своим будущим
Помочь журналистам

Видео

Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги
Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа23:36
Бавария не без проблем обыграла аутсайдера чемпионата Германии
Европа23:03
Бельгийский талант может отказаться от перехода в Атлетико
Европа22:57
Саудовский клуб может помочь Ньюкаслу решить их проблемы с финансами
Европа22:35
Мальорка сенсационно в меньшинстве удержала победу против Жироны
Европа22:27
Экс-игрок Челси: Мудрик принимает слишком много плохих решений
Европа21:57
Спортдир Баварии прокомментировал интерес к лидеру Ньюкасла
Европа21:41
Мбаппе принял окончательное решение о своем будущем - источник
Европа21:22
Защитник сборной Украины перебрался в стан бельгийского топ-клуба
Европа20:59
Рома может подписать конкурента Коваленко
Европа20:57
Удинезе пожизненно забанил четверых фанатов, оскорблявших Меньяна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK