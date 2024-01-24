Мбаппе принял окончательное решение о своем будущем - источник

Килиан Мбаппе принял окончательное решение о своем будущем, утверждает Bild.

Немецкое издание утверждает, что француз решил перебраться летом в мадридский Реал, он хочет выиграть Лигу чемпионов.

В данный моент француз обсуждает свой будущий контракт с испанским грандом, и пока стороны далеки от соглашения.

Дело в том, что Мбаппе хочет получать 70 млн евро в год в то время, как Перес намерен платить лишь 35 млн.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ представил четвертый комплект формы.

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