Мбаппе принял окончательное решение о своем будущем - источник
Очередная глава надоевшей истории.
Килиан Мбаппе принял окончательное решение о своем будущем, утверждает Bild.
Немецкое издание утверждает, что француз решил перебраться летом в мадридский Реал, он хочет выиграть Лигу чемпионов.
В данный моент француз обсуждает свой будущий контракт с испанским грандом, и пока стороны далеки от соглашения.
Дело в том, что Мбаппе хочет получать 70 млн евро в год в то время, как Перес намерен платить лишь 35 млн.
Ранее также сообщалось, что ПСЖ представил четвертый комплект формы.
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