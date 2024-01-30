Мбаппе должен принять решение о будущем на этой неделе - журналист
Точка в эпопее француза близка.
Сага имени Килиана Мбаппе, похоже, близка к своему завершению.
Как сообщает испанский журналист Хосе Феликс Диас, Килиан вскоре должен объявить о своем решении. Все решится уже на этой неделе.
Феликс Диас отмечает, что Мбаппе может сообщить новости о своем будущем в любой день, начиная с первого февраля.
ПСЖ якобы уже смирился с тем, что француз покинет клуб, а Реал, по информации Хосе, готовит какой-то "большой" трансфер.
Напомним, ранее президент Ла Лиги заявил, что вероятность перехода Мбаппе в Реал довольно высока.
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