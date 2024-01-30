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Новичок Шахтера отметился дебютным голом за олимпийскую сборную Бразилии

Марлон Гомес помог "селесао" обыграть Эквадор.
Сегодня, 13:29
Марлон Гомес / Getty Images
Марлон Гомес / Getty Images

Новоиспеченный футболист Шахтера Марлон Гомес отыграл важную роль в победе сборной Бразилии до 23 лет над сверстниками из Эквадора в отборе на Олимпиаду 2024.

Хавбек "горняков" отметился первым забитым голом за олимпийскую национальную команду, сравняв счет в поединке на 65 минуте. Примечательно, что ассист на Гомеса отдал будущий игрок мадридского Реала Эндрик.

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Позже победу "селесао" принес полузащитник американского Ди Си Юнайтед Габриэль Пирани.

Стоит сказать, что Бразилия в своей подгруппе провела 3 матча и во всех трех победила. Марлон Гомес во всех играх отыграл 90 минут.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер бразилия Марлон Гомес

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