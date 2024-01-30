"Выходные с семьей": Жена Судакова поделилась фото с отдыха в ОАЭ

Елизавета и Георгий провели уик-энд в Дубаи.

Жена украинского полузащитника Георгия Судакова Елизавета Судакова поделилась фотографиями с семейного отдыха.

Возлюбленные вместе со своей дочкой Миланой провели несколько дней в Дубаи, ОАЭ.

"Выходные с семьей", - подписала фотографии Елизавета.

Стоит отметить, что все игроки Шахтера, включая Судакова получили несколько дней отдыха между первым и вторым этапами сборов. Уже с 1 февраля команда соберется в турецком Белеке, чтобы продолжить подготовку ко второму этапу сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что Георгия летом попытается приобрести итальянский топ-клуб.

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