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Онана раздумывает над очередным завершением карьеры в сборной Камеруна

Голкипер больше не хочет выступать за национальную команду.
Сегодня, 19:49
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед Андре Онана может завершить карьеру в сборной Камеруна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

27-летний вратарь из сборной Камеруна столкнулся с неудачным выступлением на Кубке Африканских Наций 2024, где команда была выбыта на первом этапе плей-офф.

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Онана, сыгравший всего один матч, оказался в центре конфликта с президентом ассоциации Самюэлем Это‘о.

Ранее футболист уже покидал сборную из-за разногласий с главным тренером сборной Ригобером Сонгом. Игрок завершил карьеру в национальной команде после ЧМ-2022, но потом его убедили вернуться для участия в Кубке Африки.

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