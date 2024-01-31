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Лапорта хочет пригласить в Барселону бывших звезд

Функционер провел переговоры с Франком Райкардом.
Сегодня, 12:35
Франк Райкард / Getty Images
Франк Райкард / Getty Images

Президент Барселоны провел предварительные переговоры с Франком Райкардом, утверждает Marca.

Жоан Лапорта продолжает перебирать варианты на пост главного тренера, и хочет видеть в тренерском кресле нидерландского специалиста.

Напомним, Райкард уже работал в Барселоне с 2003 по 2008 год, под его руководством каталонцы дважды становились чемпионами Испании и выиграли Лигу чемпионов.

Однако нидерландец не работает с 2013 года, тогда он покинул сборную Саудовской Аравии и объявил об окончании тренерской карьеры. Однако сейчас может ее возобновить.

Также издание пишет, что на должность ассистента главного тренера Лапорта рассматривает Марко ван Бастена.

Ранее также Хави высказался о возможном возвращении в Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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