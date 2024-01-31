Аутсайдер АПЛ подпишет игрока дортмундской Боруссии

Джованни Рейна станет игроком Ноттингем Фореста до закрытия трансферного окна, пишет Фабрицио Романо.

Когда-то американский хавбек считатлся большим талантом, но череда травм приостановила его развитие, и в этом сезоне Рейна почти не получал игрового времени.

А вот команда Эшпириту Санту очень нуждается в усилении, если хочет сохранить прописку в АПЛ. Именно хорошие отношения тренера с Жорже Мендешом помогли "лесникам" договориться о переходе Рейны.

Контракт американца с Боруссией рассчитан до 2025 года, а в Ноттингеме хавбек проведет лишь полгода без опции выкупа. Сам Джованни также хочет попробовать свои силы в АПЛ.

Сделка должна быть заключена до закрытия трансферного окна, большую часть условий стороны уже согласовали.

Ранее также сообщалось, что Бавария срочно ищет замену Коману.

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