Атлетико подписал контракт с бразильским ветераном
Паулиста должен заменить Сеюнджу.
Атлетико объявил о подписании контракта с Габриэлем Паулистой.
33-летний бразилец присоединился к клубу в качестве свободного агента. Ранее он разорвал контракт с Валенсией.
Защитником активно интеровался Бешикташ, но "матрасникам" резко понадобилось замену ушедшему в аренду Чаглару Сеюнджу.
И сам Паулиста предпочел остаться в Ла Лиге, а не переезжать в Турцию.
Ранее также сообщалось, что Ноттингем подпишет хавбека Боруссии.
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