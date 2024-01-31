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Атлетико подписал контракт с бразильским ветераном

Паулиста должен заменить Сеюнджу.
Сегодня, 13:57
Габриэль Паулиста / atleticodemadrid.com
Габриэль Паулиста / atleticodemadrid.com

Атлетико объявил о подписании контракта с Габриэлем Паулистой.

33-летний бразилец присоединился к клубу в качестве свободного агента. Ранее он разорвал контракт с Валенсией.

Защитником активно интеровался Бешикташ, но "матрасникам" резко понадобилось замену ушедшему в аренду Чаглару Сеюнджу. 

И сам Паулиста предпочел остаться в Ла Лиге, а не переезжать в Турцию.

Ранее также сообщалось, что Ноттингем подпишет хавбека Боруссии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

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